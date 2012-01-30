《中国2012年已发行金融债一览表》--1月30日

路透北京1月30日电---以下为中国2012年政策性银行以及其他金融机构已发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 -------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模(亿元人民币) 期限(年) 票面年利率 一期 1月 200 10 3.85% *二期 1月 200 7 3.83% *三期 1月 100 5 4.13%(基本利差63个bp,一年定存基准) 总计 500 二、其他机构 发行机构 债券类型 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 备 注 (亿元人民币) 张家口商行 固息次级债 1月 5 10 7.15% 第五年末设发行人赎回权 注:1、*代表新增 2、中国2011年已发行金融债一览表请点选[ID:nCN1318304](完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》