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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 12:56 BJT

〔日本评等〕日本推迟财政改革目标不利於主权评级

路透东京1月30日电--- 穆迪投资服务公司周一称,日本政府承认无法达到一项重要的财政改革目标,对该国评级有负面影响.

日本政府上周称,将在2016年使基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比下降一半,较原先计划的目标时间有所推迟,因政府推迟了上调消费税的时间.

基本预算余额不包括偿债支出和发债所得.

穆迪对日本主权债信的评级为Aa3,展望为稳定.(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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