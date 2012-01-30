《中国2012年已发行公司债一览表》--1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月30日电---以下为中国2012年已发行的公司债具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主体评级 代码 附加条款 (亿元人民币) (年) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 大众公用 1月 16 6 6.98% AA+ (600635.SS) (浮息,7天Shibor基准,基本利差2.95%) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 远兴能源 1月 10 5 8.00% AA 第三年末投资者选择权 (000683.SZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 合计 26 注:1.*代表新增. 2. 2011年公司债发行中标明细表请点选[ID:nCN1341806].(完) 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合 票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审 核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由 央行主导.(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。