国际油价上涨,中国国内成品油面临调价

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透北京1月30日电---安讯思息旺能源网(C1 Energy)周日发布的报告称，原油价格的上涨已突破4%的触发点，这也暗示中国政府或考虑继去年4月份之後再度提高成品油价格。
报告称，截至到2012年1月27日，布伦特、迪拜、辛塔三地原油加权平均变化率为4.1%。
中国政府或在今年上半年宣布新的燃油定价机制。此前业界预计中国政府将在去年年底前出台新的定价政策。
安讯思息旺能源网和中国国家发改委在原油加权价格的计算上略有不同。
发改委可能选择推迟提高成品油价格，後者已然接近历史高点。
中石化(0386.HK)的一名负责市场营销的高管表示，政府不太可能在农历正月十五（2月6日）前提高成品油价格。
发改委表示，除考虑通胀、燃料供需等其他因素外，当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时，政府可相应调整国内成品油价格。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。