〔美国经济〕小型企业1月就业岗位增速放慢,薪资略微下滑

路透华盛顿1月30日电---周一的一项独立调查显示,美国小型企业就业岗位增速在1月放慢,且薪资出现下滑,表明整体就业市场在12月强劲增长後,步伐有所放缓.

美国财务软件公司Intuit表示,1月小企业就业岗位增加5万个,12月为增加6万.不过,劳动市场形势继续改善.

"整个小企业就业市场并不差,但也说不上很好,"发起这项调查的分析师Susan Woodward说,"小企业人员数量继续上升,但依这个速度,我们没法很快恢复充分就业."

美国政府更为全面的非农就业报告定於周五发布,根据路透调查结果,报告料将显示1月就业岗位增加15万个,12月增幅为20万.

失业率可能稳定在8.5%的近三年低位.

Intuit的调查是基於对使用Intuit在线财务系统的约7.2万企业雇主的反馈,这些企业的雇员人数都不足20人.调查所涵盖期间为12月24日至1月23日.

1月小企业平均每周工作时间缩短0.1%至24.8小时,平均月薪减少0.1%,至2,632美元. (完)