《企业看点》--1月30日财务活动报导摘要

路透班加罗尔1月30日电---以下为其它媒体周一对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 华尔街日报周五援引未具名消息人士的话报导称,全球最大社交网络--Facebook计划最早在周三提交首次公开发行(IPO)文件,此次备受期待的IPO对该公司的估值为750亿-1,000亿美元.[ID:nL2E8CRKI2]

* 华尔街日报援引消息人士的话报导称,瑞士工程公司ABB ABBN.VX周日接近就以约40亿美元收购美国制造商Thomas & Betts Corp TNB.N达成协议.[ID:nL2E8CT2GA]

* 据星期日泰晤士报报导,Lone Star已出价收购25亿欧元(约合33亿美元)与Anglo Irish Bank旗下财富管理部门相关的房地产贷款.[ID:nL5E8CT08S]

* Der Sonntag报周日援引未具名消息人士的话报导称,瑞士历史最悠久的银行Wegelin将难逃分拆命运,因客户撤走40亿瑞郎(约合43.5亿美元)由其管理的资金.该行目前与美国当局在骗税问题上发生争论.[ID:nL5E8CT08F]

* 据德国《明镜》周刊(Der Spiegel)报导,福斯汽车(大众汽车)(VOWG.DE)监事会将於2月14日召开特别会议,讨论收购保时捷(PSHG_p.DE)跑车业务剩余50.1%股份的计划.[ID:nL5E8CT0CJ]

* 澳洲金融评论报周一称,Genworth Financial (GNW.N)接近为其澳洲贷款商抵押保险业务的8亿澳元(约合8.5亿美元)上市计划任命联席主承销商.[ID:nL4E8CT0UO]

* 据金融时报周一报导,德意志银行(DBKGn.DE)将推问题资产基金,买进投资人自金融危机以来未能卖出的对冲基金资产.[ID:nL5E8CT0NR]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)