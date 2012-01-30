缅甸新的天然气项目产出将用於国内消费

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译)
路透缅甸内比都1月27日电---缅甸能源部长丹泰(Than Htay)表示，2013年後缅甸新天然气项目的产出将主要用於国内消费，这种政策转变旨在推动本国经济发展。
缅甸文官政府去年3月起执政以来，对外开放的速度惊人。由於西方可能结束对缅制裁，激发了投资者的兴趣。
丹泰接受路透采访时称，缅甸天然气储量达到22.5万亿立方英尺，几乎是英国石油巨头BP(BP.L)2011年所估计11.8万亿立方英尺的两倍。这是他首次接受外媒采访。
丹泰在首都内比都接受采访时称：“我们现在处於发展阶段，我们需要更多能源，所以我们未来不向海外输出天然气了。我们要自己用。”
他表示，已有的对中国供应天然气以及增加对泰国天然气出口的计划仍将履行。
对於缅甸向中国出售石油和天然气资源一事，缅甸国内反对之声日益强烈，此次政策转变表明对选民呼声的响应。缅甸国民希望利用国内能源资产，发展基础设施并解决长期电力短缺问题。
中国、印度、泰国和孟加拉等邻国均对缅甸天然气资源有所期待，希望能帮助满足各自旺盛的能源需求。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。