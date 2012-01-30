《亚洲油品展望》石脑油和汽油市场料持坚,因供给紧张

路透新加坡1月30日电---亚洲燃料油、石脑油和汽油市场本周料将持坚,因供给紧张,馏分油市场也可能因需求增强而小幅走坚.

**轻质馏分油市场人气料持坚**

石脑油和汽油市场人气料持坚,因利润率欠佳导致欧洲和美国的炼厂关闭,进而使得供给紧张.

供给紧张对亚洲石脑油市场的冲击或要更大一些,因东方国家结构性短缺轻质馏分油.

裂解价差周四及周五盘旋於九个月高位附近,高於每吨140美元.

交易商预计裂解价差将持坚,因石脑油船货有限的因素,将抵消韩国和日本裂解厂商3月维修造成的需求疲弱.