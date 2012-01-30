《亚洲油品展望》石脑油和汽油市场料持坚,因供给紧张

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透新加坡1月30日电---亚洲燃料油、石脑油和汽油市场本周料将持坚,因供给紧张,馏分油市场也可能因需求增强而小幅走坚.
**轻质馏分油市场人气料持坚**
石脑油和汽油市场人气料持坚,因利润率欠佳导致欧洲和美国的炼厂关闭,进而使得供给紧张.
供给紧张对亚洲石脑油市场的冲击或要更大一些,因东方国家结构性短缺轻质馏分油.
裂解价差周四及周五盘旋於九个月高位附近,高於每吨140美元.
交易商预计裂解价差将持坚,因石脑油船货有限的因素,将抵消韩国和日本裂解厂商3月维修造成的需求疲弱.
汽油料亦获得良好支撑,因欧洲和美国炼厂关闭,适逢印度、台湾和韩国炼厂进行维修.
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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