〔欧股业绩〕飞利浦第四季核心获利符合预估,谨慎看待2012年前景

路透阿姆斯特丹1月30日电---荷兰消费电子产品制造商飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)周一公布,公司第四季核心获利为5.03亿欧元,低於上年同期的9.13亿欧元.飞利浦还表示,鉴於全球经济形势的不确定,尤其是欧洲市场,公司对2012年前景持谨慎态度.

飞利浦此前曾在1月10日发布预警,称第四季核心获利可能大幅低於上年同期水准,并且因为欧洲消费需求疲弱,公司将计入未出货的库存成本.

飞利浦第四季营收为67亿欧元,路透调查平均预估为66.27亿欧元.公司第四季未计利息、税项及摊销之利润(EBITA)为5.03亿欧元,路透调查平均预估为5.04亿欧元.此外,飞利浦提议将派发股息稳定在每股0.75欧元,并将当前的股票回购计划延长至2013年第二季末.(完)