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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 14:13 BJT

〔日股业绩〕佳能2011年集团营业利润为3,780.7亿日圆,净利2,486.3亿

路透1月30日电---日本佳能(7751.T)周一公布:

* 预计2012年集团营业利润为3,900.0亿日圆,上年为3,780.7亿日圆

* 集团2011年净利为2,486.3亿日圆,上年净利为2,466.0亿日圆

* 2011年集团税前利润为3,745.2亿日圆,上年为3,928.6亿日圆

* 2011年集团营业利润为3,780.7亿日圆,上年为3,875.5亿日圆

* 预计2012年集团税前利润为3,900.0亿日圆,上年为3,745.2亿日圆 (完)

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