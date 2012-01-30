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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 14:16 BJT

〔韩国股市〕收低,外资在连续12日买超後转向卖超

路透首尔1月30日电---韩国股市周一扩大跌幅且终场收跌,市场密切关注希腊债务谈判进程及欧洲峰会之际,外资由此前连续12日的买超後转为卖超.

汽车相关类股跌幅居前,汽车零件制造商现代摩比斯(012330.KS)重挫7.59%,现代汽车(005380.KS)下跌2.26%.

综合股价指数(KOSPI).KS11跌1.24%,收报1,940.55点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王洋

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