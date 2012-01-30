〔澳洲股市〕收低,投资者观望希腊能否达成换债协议

路透悉尼1月30日电---澳洲股市周一收低0.4%,投资者退居观望.美国经济成长慢于预期,稍後希腊可能达成债务交换协议,而且欧盟为永久性救助基金召开又一次峰会.

"尽管许多人开始认为,欧洲危机最严重时刻已经过去,但有些分析师感觉这是危险的假设,"IG Markets的市场策略师Stan Shamug表示.

他说,挹注流动性提振了银行业,但一些政府似乎没有像市场和央行期望的那样显示出确保经济重获竞争力的紧迫感.

最新数据显示,指标股指S&P/ASX 200指数收低15.7点,报4,272.7点.该指数周五上涨0.4%,1月迄今上涨5.3%,有望录得10月以来的第一个月度涨幅.

矿业股下跌.力拓(RIO.AX)跌1.1%.

四大银行股亦收低,第三大银行Westpac banking Corp (WBC.AX)跌0.9%.(完)

--编译 张涛;审校 蔡美珍

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