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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 14:27 BJT

〔国际油市〕布兰特原油跌向111美元,关注欧盟峰会和伊朗局势

路透新加坡1月30日电---布兰特原油周一略下滑,投资者谨慎关注欧盟峰会以寻求债务危机解决方案,但油价仍守在每桶111美元上方,因伊朗和南苏丹的供应问题令人忧心.

周一峰会上,欧盟领导人料就欧元区永久援助基金签署协议,并就国家立法中平衡预算的规定达成一致,而希腊方面悬而未决的问题为相关讨论投下阴影.受欧洲担忧影响,亚洲股市、基本金属和黄金均下跌.

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