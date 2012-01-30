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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 14:26 BJT

〔日本股市〕连续第三日收低,三菱电机重挫14.8%

路透东京1月30日电---日股日经指数周一连续第三个交易日收低,受到令人失望的企业财报拖累,三菱电机(6503.T)重挫,此前政府暂停与该公司的交易.

日经指数.N225收跌0.5%至8,793.05点,触及一周收盘低位,脱离上周所创三个月收盘高点.东证股价指数.TOPX亦下滑0.5%至757.01点.

三菱电机重挫14.8%.该公司周五承认,对日本防卫省及太空计划所涉政府机构收取了过高费用.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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