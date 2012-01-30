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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 14:30 BJT

〔日本个股〕佳能预计2012年日圆兑美元平均汇率为75日圆,强於去年

路透东京1月30日电---日本佳能(7751.T)周一表示,预计2012年日圆兑美元汇率平均为75日圆,强於去年的79.6日圆.佳能是全球最大的相机制造商.

佳能亦在声明中称,预计今年日圆兑欧元汇率平均为100日圆,2011年为110.72日圆.(完)

--编译 侯向明;审校 田建华

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