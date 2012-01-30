〔日股业绩〕佳能2012年度财测欠佳,社长黯然下台(更新版2)

(新增公司人事变动等细节)

* 社长内田恒二下台

* 预估2012年营业利润为3,900亿日圆,低於市场预期

* 第四季营业利润946亿日圆,成长14%

* 全年营业获利为3,781亿日圆,上年度为3,875亿

路透东京1月30日电---日本佳能(7751.T)周一表示,社长内田恒二将下台,其位置将由会长御手洗富士夫接手,此前这家照相机及印表机制造商公布的今年获利成长预估远逊於预期.

和其他日本出口商一样,佳能也一直受到强势日圆、经济前景疲弱、以及泰国洪水等因素打击,不过该公司不断通过削减成本及扩大自动化生产来克服这些挑战.佳能有80%的营收来自海外.

该公司发表声明指出,"由於日圆汇价处於历史高档,加上地震及洪水的效应,佳能各项业务在整个年度内均面临极为严苛的状况."

佳能表示,内田恒二请辞生效日期为3月29日,之後将由御手洗富士夫,後者在1995年至2006年曾担任佳能社长,之後则是担任会长职务.

佳能预计,截至2012年12月的一年其营业利润为3,900亿日圆,汤森路透I/B/E/S调查的20位分析师给出的平均预估则为4,700亿日圆.

10-12月佳能营业利润为946亿日圆(12.3亿美元),上年同期则为829亿美元.汤森路透I/B/E/S调查的五位分析师给出的平均预估则为924亿日圆.

截至2011年12月的一年,佳能的营业利润为3,781亿日圆,好於20位分析师给出的平均预估3,720亿日圆,但低於前一年度的3,876亿日圆.

佳能今年的目标为售出920万台可交换镜头的相机,以及2,200万台的便携型相机,去年销量则分别为720万台及1,870万台.佳能在印表机领域的竞争对手为施乐(全录,Xerox)(XRX.N),在相机领域的竞争对手则为Nikon (7731.T)及索尼(6758.T).

佳能自去年初以来股价下跌约18%,略逊於指标日经指数.N225的下跌14%.

施乐本月调降2012年财测,因预期欧洲债务危机将会冲击其业务.(完)