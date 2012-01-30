〔银行观点〕节後中国票据市场利率料小幅震荡,交易热情不高--农行

路透上海1月30日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,年初通常是信贷投放旺季,信贷环境偏松,但央行此前通过公开市场逆回购向市场投放的流动性将於本周到期,资金面或有所波动.另外春节刚过,预计市场交易热情不会太高,利率波动不会太大,总体呈小幅振荡格局.

春假长假前夕银行备付压力巨大,央行节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,530亿元人民币.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510]

农行报告并称,本周横跨1月底和2月初,一方面月末规模调整力度有限,另一方面月初当月信贷计划尚未下达,预计票据网(www.chinacp.com.cn/)报价金额有限,但将呈逐步回升态势.

今年春节假期为1月22日-1月28日.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统於2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)