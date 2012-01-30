韩国总统李明博下月出访中东,确保原油供应

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月30日电---韩国总统李明博下月将访问中东主要产油国。美国持续向韩国施压，要求一道对伊朗进行制裁，减少从伊朗原油进口。
韩国政府在声明中称，李明博将於2月7日起对沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋进行为期四天的访问，以确保“能源供应稳定”。
韩国政府的数据显示，沙特阿拉伯是韩国最大的原油进口供应国，约占韩国进口总量的三分之一，卡塔尔和阿联酋分列第三和第五位。韩国是全球第五大石油进口国，去年进口原油的87%左右来自中东。
美国向亚洲国家施压，要求减少从伊朗进口原油，以逼迫伊朗在核问题上作出妥协。本月早些时候，美国国务院和财政部的外交使节到访首尔，要求韩国承诺减少从伊朗进口石油。
韩国的安全严重依赖美国，但是韩国表示寻找进口替代很困难，并警告称减少从伊朗进口可能导致油价上涨。2011年前11个月，韩国从伊朗进口的原油占韩国原油进口总量的10%左右。
消息人士称，尽管美国施压，韩国炼厂仍同意2012年小幅增加伊朗原油购买量。（完）
--编译：李富强;发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。