〔澳洲金融〕惠誉将澳洲四大银行置于评级调降观察名单

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透悉尼1月30日电---评级机构惠誉周一将澳洲四大银行置于评级调降观察名单,因这些银行需要依赖海外融资.
惠誉称,对澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX),Westpac Banking Corporation(WBC.AX),澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)和澳新银行(ANZ)(ANZ.AX)的负面看法缘于其融资情况不及同档评级的其他银行,并称这些银行评级如遭调降,"极有可能"只是调降一个级距.
澳洲"四大"银行今年将筹资约1,000亿美元,用於帮助弥补存贷款之间的资金缺口,筹资来源主要为美国和欧洲.
这四家银行的长期发行人评级如下:澳洲联邦银行,Westpac Banking Corporation和澳洲国民银行为AA,澳新银行为AA-.
惠誉周一的报告中还确认了加拿大六家主要银行的评级.(完)
--编译 郑茵; 审校 高琦
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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