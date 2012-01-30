〔澳洲金融〕惠誉将澳洲四大银行置于评级调降观察名单

路透悉尼1月30日电---评级机构惠誉周一将澳洲四大银行置于评级调降观察名单,因这些银行需要依赖海外融资.

惠誉称,对澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX),Westpac Banking Corporation(WBC.AX),澳洲国民银行(NAB)(NAB.AX)和澳新银行(ANZ)(ANZ.AX)的负面看法缘于其融资情况不及同档评级的其他银行,并称这些银行评级如遭调降,"极有可能"只是调降一个级距.

澳洲"四大"银行今年将筹资约1,000亿美元,用於帮助弥补存贷款之间的资金缺口,筹资来源主要为美国和欧洲.

这四家银行的长期发行人评级如下:澳洲联邦银行,Westpac Banking Corporation和澳洲国民银行为AA,澳新银行为AA-.

惠誉周一的报告中还确认了加拿大六家主要银行的评级.(完)