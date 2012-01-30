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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 15:01 BJT

〔东京汇市〕欧元因遭获利了结脱离六周高位,澳元受评级消息打压

* 欧元兑美元脱离六周高位

* 澳元跌0.8%,此前惠誉把澳洲主要银行的评级置于负面观察名单

* 希腊与民间债权人预计接近达成新债换旧债协议

路透东京1月30日电---欧元兑美元周一脱离六周高位,因其录得逾一个季度来最大单周升幅後投资者了结获利.投资者等候希腊与民间债权人达成债务协议.

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