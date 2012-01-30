〔日本债市〕公债价格微升,但市场在公债标售前保持谨慎

* 日债涨势延续至第四日,但成交量下降 * 公债标售前,10年期公债收益率阻力位在0.95% * 市场关注欧盟峰会和美国制造业数据 * 期货市场将创下20年来最窄月度交投区间 路透东京1月30日电---日本政府公债价格周一微涨,受美国经济增长数据弱於预期,及美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将维持近零利率至2014年的支撑,但对即将进行的标债活动的担忧限制了买盘. 日本公债期货的涨势延续到了第四日,但成交量降至三周来最低,因除了公债标售之外,许多市场人士将目光投向重大全球事件,包括欧盟峰会和美国数据.