〔中非关系〕14名在苏丹被反政府武装劫持的中国员工已获救--中新网

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月30日电---中国新闻网周一援引苏丹官方通讯社称,政府军已成功解救了14名在苏丹南科尔多凡州被反政府武装劫持的中国员工,但另15名未被解救的中国员工目前情况不明.
中国中水电集团公司在苏丹的一个工地周六遭到当地反政府组织"苏丹人民解放运动"一股武装分子袭击,共有29名中国员工被这股武装分子劫走.
报导援引苏丹南科尔多凡州州长艾哈迈德·哈伦称,被解救的14名中国员工状况良好,没有受伤.
苏丹边境产油区南科尔多凡州的反叛武装周日称,他们与苏丹政府军交战後,扣押了29名中国工人,理由是为了这些工人自身的安全.[ID:nCN1356596]
中国外交部发言人刘为民就此事答记者问时表示,中方敦促苏方在确保中方人员安全的前提下积极开展搜救.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。