〔企业结盟〕日本富士胶片高层称该公司提议与奥林巴斯结盟

路透东京1月30日电---日本富士胶片(Fujifilm)(4901.T)一位高层周一表示,该公司已经提议与丑闻缠身的奥林巴斯(7733.T)结盟,并表示有一些领域是双方可合作且不致违反反垄断法规.

该高层称,富士胶片已通过奥林巴斯的财务顾问SMBC日兴提出了结盟建议.富士胶片认为,奥林巴斯的内视镜业务与富士胶片的IT系统、超声波和X射线技术存在协同效应的潜能.(完)