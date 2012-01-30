〔企业结盟〕日本富士胶片高层称该公司提议与奥林巴斯结盟

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京1月30日电---日本富士胶片(Fujifilm)(4901.T)一位高层周一表示,该公司已经提议与丑闻缠身的奥林巴斯(7733.T)结盟,并表示有一些领域是双方可合作且不致违反反垄断法规.
该高层称,富士胶片已通过奥林巴斯的财务顾问SMBC日兴提出了结盟建议.富士胶片认为,奥林巴斯的内视镜业务与富士胶片的IT系统、超声波和X射线技术存在协同效应的潜能.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选