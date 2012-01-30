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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 15:25 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元受韩亚金融收购案影响下跌,公债上涨

路透首尔1月30日电---韩元兑美元KRW=周一下跌,此前监管当局批准韩亚金融集团(086790.KS)以数亿美元收购韩国外换银行004940.KS的股权,导致美元需求上升.

韩元兑美元KRW=KFTC在本地市场收报1,127.3韩元,周五收於1,123.2韩元.

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