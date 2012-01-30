〔日股业绩〕钢铁商JFE的4-12月获利骤减58%,全年度获利预估调降60%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京1月30日电---全球第五大钢铁企业--日本JFE控股(5411.T)公布的2011年4-12月获利较上年同期大减58%,因出口减少且产品价格下滑.JFE并宣布将2011/12年度获利预估大幅调降60%.
JFE在4-12月录得(税前且未计特殊项目的)经常性获利593.1亿日圆(合7.7292亿美元).
JFE并将2011/12年度获利预估砍至400亿日圆,去年10月公司刚将该预估值调降逾五分之一至1,000亿日圆.
汤森路透I/B/E/S走访18位分析师的预估中值为全年获利939亿日圆,JFE的最新财测不及该预估的一半.
受欧债危机的连锁效应影响,中国钢铁需求的增长已经减速,与此同时日圆升值打击出口,并促进了日本对更廉价钢材的进口,从而对钢价构成打压.
截至上周五,JFE股价今年几近持平,逊於日股日经指数.N225上涨4.6%的表现.(完)
--编译 隋芬;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。