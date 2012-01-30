〔日股业绩〕钢铁商JFE的4-12月获利骤减58%,全年度获利预估调降60%

路透东京1月30日电---全球第五大钢铁企业--日本JFE控股(5411.T)公布的2011年4-12月获利较上年同期大减58%,因出口减少且产品价格下滑.JFE并宣布将2011/12年度获利预估大幅调降60%.

JFE在4-12月录得(税前且未计特殊项目的)经常性获利593.1亿日圆(合7.7292亿美元).

JFE并将2011/12年度获利预估砍至400亿日圆,去年10月公司刚将该预估值调降逾五分之一至1,000亿日圆.

汤森路透I/B/E/S走访18位分析师的预估中值为全年获利939亿日圆,JFE的最新财测不及该预估的一半.

受欧债危机的连锁效应影响,中国钢铁需求的增长已经减速,与此同时日圆升值打击出口,并促进了日本对更廉价钢材的进口,从而对钢价构成打压.

截至上周五,JFE股价今年几近持平,逊於日股日经指数.N225上涨4.6%的表现.(完)