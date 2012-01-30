〔欧洲个股〕飞利浦执行长警告称,该公司2012年上半年"不会很容易"

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透阿姆斯特丹1月30日电---荷兰电子业巨擘飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)执行长范豪顿(Frans van Houten)周一表示,该公司2012年上半年将计入更多重组费用.
范豪顿称,"2012年上半年的业绩将受到这些费用的影响,总的来说,我们对今年上半年持谨慎看法.这半年将不会很容易."
飞利浦周一稍早公布,第四季核心获利为5.03亿欧元,低於上年同期的9.13亿欧元.[ID:nCN1357538]
飞利浦公布第四季核心获利下滑45%,因其医疗保健及照明业务均录得亏损.该公司还表示,鉴於全球经济形势的不确定,尤其是欧洲市场,公司对2012年前景持谨慎态度.
范豪顿亦谈到,飞利浦致力於达成2013年的财务目标.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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