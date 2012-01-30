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市场报道 | 2012年 1月 30日 星期一 16:03 BJT

〔欧洲个股〕飞利浦执行长警告称,该公司2012年上半年"不会很容易"

路透阿姆斯特丹1月30日电---荷兰电子业巨擘飞利浦(Philips Electronics)(PHG.AS)执行长范豪顿(Frans van Houten)周一表示,该公司2012年上半年将计入更多重组费用.

范豪顿称,"2012年上半年的业绩将受到这些费用的影响,总的来说,我们对今年上半年持谨慎看法.这半年将不会很容易."

飞利浦周一稍早公布,第四季核心获利为5.03亿欧元,低於上年同期的9.13亿欧元.[ID:nCN1357538]

飞利浦公布第四季核心获利下滑45%,因其医疗保健及照明业务均录得亏损.该公司还表示,鉴於全球经济形势的不确定,尤其是欧洲市场,公司对2012年前景持谨慎态度.

范豪顿亦谈到,飞利浦致力於达成2013年的财务目标.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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