〔欧洲个股〕飞利浦执行长警告称,该公司2012年上半年"不会很容易"

范豪顿称,"2012年上半年的业绩将受到这些费用的影响,总的来说,我们对今年上半年持谨慎看法.这半年将不会很容易."

飞利浦周一稍早公布,第四季核心获利为5.03亿欧元,低於上年同期的9.13亿欧元.[ID:nCN1357538]

飞利浦公布第四季核心获利下滑45%,因其医疗保健及照明业务均录得亏损.该公司还表示,鉴於全球经济形势的不确定,尤其是欧洲市场,公司对2012年前景持谨慎态度.