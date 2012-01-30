秘鲁沿海地区发生6.3级地震

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利马1月30日电---美国地质勘探局称，秘鲁沿海地区周一发生6.3级地震，尚无人员伤亡或财产损失的报告。
此次地震发生在当地时间30日零时过後(北京时间下午1点左右)，震中位於伊卡(Ica)东南15公里处。
目击者称，地震导致利马的建筑出现震动。并无人员伤亡或财产损失的报告，但是当地电台表示，震中附近的居民在觉察到地震时十分震惊，并逃到户外。
2007年，一场8.0级的地震导致埃卡逾500人丧生，并摧毁了大量房屋。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选