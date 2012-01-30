版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 15:39 BJT

〔新兴汇市〕获利了结压低多数亚洲货币,静候希腊换债协议

* 美元空头回补压低韩元

* 坡元下滑,因杠杆账户和银行间投机客抛出

* 月末企业美元需求打压印尼卢比下跌

* 台币上涨

路透新加坡1月30日电---多数新兴亚洲货币周一下跌,投资者针对近期涨势锁定获利,并等候希腊达成债务协议以避免陷入无序违约.

希腊接近与民间债权人就债券互换取得一致,总理帕帕季莫斯周日寻求赢得国内主要政党领袖对改革的支持.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐