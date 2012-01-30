〔全球金市〕现货银大跌2%,追随现货金和欧元疲势

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月30日电---现货银XAG=周一下跌2%至低点每盎司33.23美元,追随现货金XAU=和欧元疲势.希腊债务互换协议磋商的结果即将出炉,该协议将是避免无序违约的关键.
欧元兑美元脱离六周高位,因其录得逾一个季度来最大单周升幅後投资者了结获利.[ID:nCN1357700](完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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