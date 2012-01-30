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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 15:52 BJT

〔全球金市〕现货银大跌2%,追随现货金和欧元疲势

路透1月30日电---现货银XAG=周一下跌2%至低点每盎司33.23美元,追随现货金XAU=和欧元疲势.希腊债务互换协议磋商的结果即将出炉,该协议将是避免无序违约的关键.

欧元兑美元脱离六周高位,因其录得逾一个季度来最大单周升幅後投资者了结获利.[ID:nCN1357700](完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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