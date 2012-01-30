(重发)〔全球金市〕现货金从七周高位滑落,关注希腊债务互换谈判

(重发以补上遗失段落)

* 金价本月涨幅有望超过10%

* 触及12月8日以来最高後滑落

路透新加坡1月30日电---周一金价小跌,稍早一度升至逾七周高位.投资者静待希腊债务互换谈判结果.不过美国经济成长不及预期,支撑市场人气.

欧盟领导人将在周一的峰会上就欧元区永久性援助基金一事签署协议,并就各国立法中有关预算平衡的规定达成一致性意见,不过希腊方面仍有问题悬而未决,给这些讨论带来阴影.[ID:nCN1356686]

美国公布数据显示第四季经济成长不及预期後,现货金受避险买盘推动升至12月8日以来最高--每盎司1,739美元.

0713GMT,现货金XAU=报1,730.05美元,跌7.15美元.本月金价有望录得超过10%的涨幅.

"如果过去两个季度所见的回落-上涨模式继续,则3月初金价可能升至1,780美元."澳新银行驻新加坡资深商品分析师Nick Trevethan称.

"上周中国现货交易暂停,在中国市场人士缺席之际,金价已经上涨近5%,而这样的价格或对於中国买家而言过高.我们将关注现货流动,观察是否中国买家追涨还是观望..."

美国2月期金GCcv1跌2.9美元,至每盎司1,729.30美元.

--------------------------0713GMT------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1730.05 -7.15 -0.41 10.63

现货银 33.35 -0.59 -1.74 20.44

现货铂金 1601.24 -14.06 -0.87 14.95

现货钯金 680.00 -5.60 -0.82 4.21

COMEX期金 1729.50 -2.70 -0.16 10.38 8779

COMEX期银 33.37 -0.42 -1.26 19.52 4184

汇率

欧元/美元 1.3156

美元/日圆 76.67

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 田建华;审校 张涛/张明钧

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

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