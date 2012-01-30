《外汇动态》欧洲开盘:欧元下滑,聚焦希腊债务互换协议

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
0758GMT---欧元兑美元EUR=下跌0.5%至1.31578,脱离上周创出的六周高位1.3235,据信在55日移动均线下方挂有买盘,该均线切入位约在1.3110.
欧元兑日圆EURJPY=和兑瑞郎EURCHF=R亦承压,投资者重点关注希腊和欧盟峰会.
美元指数.DXY升0.3%至79.137,风险偏好暂歇.
澳元兑美元AUD=D4跌0.8%至1.05670,此前惠誉将澳洲几家银行列入评级调降观察名单,损及澳元.[ID:nCN1357684](完)
--编译 艾茂林;审校 张明钧
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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