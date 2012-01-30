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债券 | 2012年 1月 30日 星期一 16:12 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元下滑,聚焦希腊债务互换协议

0758GMT---欧元兑美元EUR=下跌0.5%至1.31578,脱离上周创出的六周高位1.3235,据信在55日移动均线下方挂有买盘,该均线切入位约在1.3110.

欧元兑日圆EURJPY=和兑瑞郎EURCHF=R亦承压,投资者重点关注希腊和欧盟峰会.

美元指数.DXY升0.3%至79.137,风险偏好暂歇.

澳元兑美元AUD=D4跌0.8%至1.05670,此前惠誉将澳洲几家银行列入评级调降观察名单,损及澳元.[ID:nCN1357684](完)

--编译 艾茂林;审校 张明钧

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