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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 16:21 BJT

〔亚洲橡胶〕 TOCOM期胶跌至一周低位,油价下跌令价格承压

路透曼谷1月30日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一下跌2%至一周低位,跟随上海期胶走势,交易员称油价走弱亦构成打压.

TOCOM指标7月期胶<0#JRU:>跌6.1日圆,或2%,结算价报每公斤310.3日圆(4.04美元).

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