〔西班牙数据〕第四季GDP较前季下降0.3%,为八个季度以来首见

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透马德里1月30日电---西班牙统计局周一公布的数据显示,该国第四季国内生产总值(GDP)较第三季下降0.3%,为2009年底以来首见.
第四季数据符合分析师的预期.第三季GDP为零增长.
第四季GDP较上年同期成长0.3%,慢于第三季的0.8%,但略高於分析师预期的0.2%.(完)
--编译 张涛; 审校 高琦
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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