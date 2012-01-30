版本:
中国
债券 | 2012年 1月 30日 星期一 16:33 BJT

〔西班牙数据〕第四季GDP较前季下降0.3%,为八个季度以来首见

路透马德里1月30日电---西班牙统计局周一公布的数据显示,该国第四季国内生产总值(GDP)较第三季下降0.3%,为2009年底以来首见.

第四季数据符合分析师的预期.第三季GDP为零增长.

第四季GDP较上年同期成长0.3%,慢于第三季的0.8%,但略高於分析师预期的0.2%.(完)

--编译 张涛; 审校 高琦

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐