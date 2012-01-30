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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 16:32 BJT

《外汇动态》澳元/美元承压,买单挂在1.0500美元附近

0817GMT--澳元兑美元AUD=D4承压,下跌近1%,报1.0550美元.

交易员称买单挂在1.0500美元附近.因投机客所持澳元净多头仓位高达69,486口[ID:nCN1356462],交易员预计澳元将承压,因风险偏好暂歇.

评级机构惠誉周一将澳洲四大银行置于评级调降观察名单[ID:nCN1357684],亦令澳元走势承压.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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