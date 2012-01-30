(重温稿)〔路透调查〕台湾第四季经济成长率料放缓至两年多来低位,因出口不佳

* 公布数据:台湾第四季国内生产总值(GDP)概估值

* 公布时间:周二(31日)16:00

调查结果(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估低位 预估高位 2011年Q3 2010年Q4 调查家数

+2.8 +1.0 +3.2 3.42 6.50 16

观察重点:

路透综合16家金融机构的预测中值显示,台湾2011年第四季的经济成长率为2.8%,是连续第六季度的放缓,且因出口明显放缓,将创下两年多以来最差表现.2009年第三季的台湾经济为衰退1.41%.(台湾2012年经济成长率预估请见TWGDP1)

分析师认为,第四季出口表现略逊先前官方预估,而民间消费虽有大选因素,但未如预期中佳,将使第四季经济成长率低於主计处先前在11月底预估的3.69%.

由於实质利率水位仍低,台湾央行12月时将重贴现率连二季暂停在1.875%.台湾央行利率预估请见twint1

台湾去年第四季出口总值756.6亿台币,较上年同期的723.7亿台币,成长4.6%.2011年全年出口3,083亿美元,年增率12.3%;进口总值2,816.1亿美元,年增12.1%.<TW/TRDCN>

工业生产方面,去年12月工业生产指数年衰退8.15%,不但是连两月的衰退,其幅度也尚未见缩小迹象.[ID:nCT0429184]

亚洲国家方面,韩国第四季经济成长率为3.4%,逊於路透预估的成长3.8%[ID:nCN1353430]至於新加坡的第四季GDP较上年成长3.6%,同於市场预估.[ID:nCN1315740]

主计处将於明日(31日)16:00公布第四季经济成长率概估值,2月3日再公布统计值.

金融机构 第四季GDP(%)

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澳盛银行 2.80

群益证券 2.33

中国信托银行 3.20

花旗集团 2.60

星展银行 2.80

大华投顾 2.80

汇丰 1.80

ING Financial Mkts 1.00

凯基投顾 2.80

兆丰投顾 2.95

穆迪 2.80

苏格兰皇家银行 3.10

永丰金控 3.08

渣打 3.00

台新投顾 2.20

元大投顾 3.20

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中 值 2.80