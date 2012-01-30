〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元走低,交易商关注希腊债务谈判

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透苏黎世1月30日电---瑞郎兑美元周一追随欧元走低,投资者等待希腊与其民间债权人达成换债协议.
评级消息令欧元承压.惠誉周五下调比利时、塞浦路斯、意大利、斯洛文尼亚和西班牙的主权债信评等,并指出未来两年这些国家遭进一步降评的机率有50%[ID:nCT0431466].
"在瑞士央行最近发表评论之後,确实看不到欧元/瑞郎有很大的下档空间,"4Cast Limited的分析师Paul Bednarczyk表示,"我认为,欧元/瑞郎走低主要是因为人们了结多头美元/瑞郎头寸的损失."
0805GMT,瑞郎/美元报0.917,较纽约尾盘跌0.5%.
瑞郎/欧元持平於1.206.(完)
--编译 张涛;审校 艾茂林
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选