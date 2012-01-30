〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元走低,交易商关注希腊债务谈判

路透苏黎世1月30日电---瑞郎兑美元周一追随欧元走低,投资者等待希腊与其民间债权人达成换债协议.

评级消息令欧元承压.惠誉周五下调比利时、塞浦路斯、意大利、斯洛文尼亚和西班牙的主权债信评等,并指出未来两年这些国家遭进一步降评的机率有50%[ID:nCT0431466].

"在瑞士央行最近发表评论之後,确实看不到欧元/瑞郎有很大的下档空间,"4Cast Limited的分析师Paul Bednarczyk表示,"我认为,欧元/瑞郎走低主要是因为人们了结多头美元/瑞郎头寸的损失."

0805GMT,瑞郎/美元报0.917,较纽约尾盘跌0.5%.

瑞郎/欧元持平於1.206.(完)

--编译 张涛;审校 艾茂林

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