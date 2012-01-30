〔中国票据市场〕转贴利率走势平稳,信贷宽松预期致收票需求渐增

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月30日电---中国票据市场转贴利率周一走势平稳,交投则较春节前有所活跃.目前市场多预期年初信贷规模有望相对宽松,加之为2月份交易做准备引发的需求支撑,转贴市场买票机构渐增.
华东一银行交易员称,今日买票机构渐增,但因目前仍多以询价为主,实际成交价格变化并不明显.就其了解,六个月左右的银行承兑汇票转贴可以在不到年息8%的位置成交.
今年中国春节假期为1月22日-1月28日,多数金融市场休市.
对於未来走势,上海一银行交易员认为,年初信贷"规模预期会好一些,但到底会怎样还不太好说,(转贴)价格可能会有缓慢的,小幅度的下行吧."
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3984/7.9740 8.5892/8.2142 9.7287/9.1364
上日 8.3836/7.9687 8.5846/8.2089 9.7255/9.1331
------------------------------------------------------
变动 +1.48bp/+0.53bp +0.46bp/+0.53bp +0.32bp/+0.33bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2463%,与上日持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.3973/3.3213 3.4250/3.3690
上日 3.4553/3.3903 3.4384/3.3770
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。