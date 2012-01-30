〔中国票据市场〕转贴利率走势平稳,信贷宽松预期致收票需求渐增

路透上海1月30日电---中国票据市场转贴利率周一走势平稳,交投则较春节前有所活跃.目前市场多预期年初信贷规模有望相对宽松,加之为2月份交易做准备引发的需求支撑,转贴市场买票机构渐增.

华东一银行交易员称,今日买票机构渐增,但因目前仍多以询价为主,实际成交价格变化并不明显.就其了解,六个月左右的银行承兑汇票转贴可以在不到年息8%的位置成交.

今年中国春节假期为1月22日-1月28日,多数金融市场休市.

对於未来走势,上海一银行交易员认为,年初信贷"规模预期会好一些,但到底会怎样还不太好说,(转贴)价格可能会有缓慢的,小幅度的下行吧."

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3984/7.9740 8.5892/8.2142 9.7287/9.1364

上日 8.3836/7.9687 8.5846/8.2089 9.7255/9.1331

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变动 +1.48bp/+0.53bp +0.46bp/+0.53bp +0.32bp/+0.33bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.2463%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3973/3.3213 3.4250/3.3690

上日 3.4553/3.3903 3.4384/3.3770

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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