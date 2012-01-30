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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 16:57 BJT

〔企业结盟〕日本JFE与IHI同意合并造船业务,以保持竞争力

路透东京1月30日电---日本钢铁商JFE控股(5411.T)与综合性工程技术企业IHI(7013.T)周一表示,二者将合并造船部门以维持竞争力,因船舶需求萎缩,且日圆走强之际面临中国对手挑战.

"始于雷曼倒闭的金融危机给造船业带来重大改变."两家公司通过东京证交所发布的媒体声明称.

两家公司还表示,力争在今年8月前敲定合并协议,争取明年开始运作.(完)

--编译 隋芬;审校 龚芳

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