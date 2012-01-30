《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月30日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:已经触及修正走势初始目标1.3245/50美元--始於11月跌势的38.2%回档位.我们会希望在此受阻,但也要指出,只要维持高於近期上涨趋势位1.3072美元,市场仍偏向买气.

若突破1.3250将有机会扩大涨至1.3437--上述跌势50%回档位,随後是12月高点1.3350.

跌破1.3072则将瞄准1.2878/54区域--20日移动均线,其下是1.2530/88,即2010年8月低点以及2010-11年走势78.6%的回档位.我们认为近期欧元强势仅是修正性质,较长期观点依然偏空--长期目标是1.2083美元--200个月移动均线.

美元/日圆:已经从78.24/30日圆(12月高点和200日移动均线)弹落,开始侵蚀三个月上涨趋势线76.74,看似将再次下探76.20处的费波纳奇回档技术位回档位,预计会守住该水准.只要该水准守住,则我们看涨的观点不变.

英镑/美元:五个月的下降趋势在上周出现疲软的暂停,我们倾向於对此忽略.尽管我们认为英镑有机会进一步上涨至1.5770/80美元的11月和12月高点,但我们猜测市场在此处将有番挣扎.

只要维持在1.5659美元的加速上行趋势线之上,市场便偏向买气,若失守此处,则先前较高的突破将遭到质疑,并引发英镑跌回1.5573/45 (55日移动均线).

英镑在2011年11月高点1.5760/80和1.5810费波纳奇回档技术位会遇到强阻力.我们对英镑在此受阻保持警觉.突破该水准,将打开升向200日移动均线1.5968的空间.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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