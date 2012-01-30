〔外汇期权〕现汇市场回撤,期权波动率稍稍走坚--IFR

IFR伦敦1月30日电---现汇市场小幅回撤,令期权隐含波动率在伦敦市场盘初稍稍走坚.

一个月期美元/日圆期权隐含波动率上周五亚洲开盘时曾回吐涨幅,但今日上午回到7.0%上方,其余期限的波动率也在此前的低点上方寻找到支撑--三个月期波动率报7.8%,一年期波动率报10.6%.

日圆兑美元外其它货币的波动率走势也类似,一个月期欧元/日圆波动率从上周五的新长期低点10.9%重回至11.5%.

一个月期英镑/美元波动率上周五创下2008年8月以来的新低7.8%,但目前已重回8.0%.一个月期欧元/英镑期权隐含波动率报7.9%,上周五再度未能突破近期和三年低点7.5%.

欧元/瑞郎期权隐含波动率目前持稳在近期和长期低点附近,现汇价格突破1.2050障碍的威胁提供支撑(1.2055是新的数月低点).

澳元/美元现汇从上周的1.06区间高端重回1.05区间中端,这带动了对期权波动率和风险逆转指标(RR)的新一轮买盘-一个月期价平期权隐含波动率今日在11.4-11.8%,一个月期RR从上周的新长期低点1.65%回升至1.95%.

一个月期欧元/美元期权隐含波动率报在11.6%,上周四曾创下11.1%的数月低点.三个月波动率从11.8%回升至12.15%.一年期波动率从12.8%升至13.0%.风险逆转指标维持升势,尽管近期现汇价格上涨.