〔中国债市〕现券收益率窄幅震荡,短期资金面不明朗等令谨慎情绪再现

路透北京1月30日电---中国银行间债市周一现券收益率窄幅震荡,曲线略趋陡峭.本周央票或继续停发,以缓解逆回购大量到期对资金面的冲击,一度助推短债收益率下探;然短期资金面和政策面的不明朗,令机构谨慎情绪再现,从而助推现券尤其是中长期债收益率略回升.

"今天现券收益率总体持稳,"上海一大型银行交易员表示,"早上(有消息说)央票不发,(收益率)跌了一些;後来又涨了些,可能是怕资金面收紧吧."

他进一步指出,央行早先援助的逆回购资金本周将陆续到期,然央行对下调存款准备金率的态度尚不明朗;机构虽中期看牛,但鉴於短期流动性可能的冲击,做多意愿并不强烈.

华东地区一银行交易员则指出,今日中长期利率债收益率出现的些许回升,或因市场预期即将公布的中国采购经理人指数(PMI)读值显好,显示经济基本面有所回暖;同时,被提取现金春节後回流银行体系的速度,能否弥补逆回购到期等所致的资金缺口,尚有待观察.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报央票需求,本周央票或继续停发.[CN/MMTCN]

央行在节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,530亿元人民币.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510]

剩余期限约0.86年的央票1101094券CN1101094=CFXS收报3.4351%,上日收报3.43%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.8576 4.3558

上日 3.2901 4.2170

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4695/3.4103

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8010/2.7440

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5888/3.5220(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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