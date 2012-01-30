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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 16:58 BJT

《外汇动态》标准普尔500指数本月上涨,美元月底可能遭逢抛压

0844GMT---标准普尔500指数.SPX在1月上涨,意谓着握有美元资产的投资人见到其资产增值.

为了确保这些仓位仍旧获得适当的对冲避险,这可能转化为周二月底定盘时的一些美元抛压.(完)

--编译 张明钧;审校 田建华

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