《外汇动态》欧元/瑞郎在1.2050瑞郎埋有大量买单

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
0903GMT--在1.20下限之上,交易商指称在1.2050埋有超过10亿欧元的欧元/瑞郎系统性买单.
欧元刚刚跌至四个月最低最新报1.2054瑞郎,不过包括瑞士本土交易商在内的多数交易商预期,瑞士央行将抵御瑞郎的急跌.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
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0817GMT--澳元兑美元AUD=D4承压,下跌近1%,报1.0550美元.
交易员称买单挂在1.0500美元附近.因投机客所持澳元净多头仓位高达69,486口[ID:nCN1356462],交易员预计澳元将承压,因风险偏好暂歇.
评级机构惠誉周一将澳洲四大银行置于评级调降观察名单[ID:nCN1357684],亦令澳元走势承压.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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