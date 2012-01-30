〔中非关系〕中国称仍在积极营救29名在苏丹被劫持的工人--新华(更新版)

(新增新华社报导内容)

* 中方称仍在积极营救被劫持的29名中国工人--新华

* 苏丹官方通讯社称14名中国员工已被营救--中新网

路透北京1月30日电---尽管苏丹官方通讯社称14名中国员工已被营救,但新华社周一报导称,目前中国驻苏丹大使馆和中国其他相关部门正在继续与苏丹方面保持沟通,仍在积极营救被劫持的29名中国工人.

中国新闻网周一援引苏丹官方通讯社称,政府军已成功解救了14名在苏丹南科尔多凡州被反政府武装劫持的中国员工,但另15名未被解救的中国员工目前情况不明.

新华社援引中国驻苏丹大使馆并确认,日前遭袭的中国公司另有17名中国工人已被苏丹政府军转移到安全地点.

中国中水电集团公司在苏丹的一个工地周六遭到当地反政府组织"苏丹人民解放运动"一股武装分子袭击,共有29名中国员工被这股武装分子劫走.工地中的其他人员及时分散躲藏到工地附近.

苏丹官方通讯社援引苏丹南科尔多凡州州长艾哈迈德·哈伦称,被解救的14名中国员工状况良好,没有受伤.

苏丹边境产油区南科尔多凡州的反叛武装周日称,他们与苏丹政府军交战後,扣押了29名中国工人,理由是为了这些工人自身的安全.[ID:nCN1356596]

中国外交部发言人刘为民就此事答记者问时表示,中方敦促苏方在确保中方人员安全的前提下积极开展搜救.(完)