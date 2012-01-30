〔中非关系〕中国称仍在积极营救29名在苏丹被劫持的工人--新华(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增新华社报导内容)
* 中方称仍在积极营救被劫持的29名中国工人--新华
* 苏丹官方通讯社称14名中国员工已被营救--中新网
路透北京1月30日电---尽管苏丹官方通讯社称14名中国员工已被营救,但新华社周一报导称,目前中国驻苏丹大使馆和中国其他相关部门正在继续与苏丹方面保持沟通,仍在积极营救被劫持的29名中国工人.
中国新闻网周一援引苏丹官方通讯社称,政府军已成功解救了14名在苏丹南科尔多凡州被反政府武装劫持的中国员工,但另15名未被解救的中国员工目前情况不明.
新华社援引中国驻苏丹大使馆并确认,日前遭袭的中国公司另有17名中国工人已被苏丹政府军转移到安全地点.
中国中水电集团公司在苏丹的一个工地周六遭到当地反政府组织"苏丹人民解放运动"一股武装分子袭击,共有29名中国员工被这股武装分子劫走.工地中的其他人员及时分散躲藏到工地附近.
苏丹官方通讯社援引苏丹南科尔多凡州州长艾哈迈德·哈伦称,被解救的14名中国员工状况良好,没有受伤.
苏丹边境产油区南科尔多凡州的反叛武装周日称,他们与苏丹政府军交战後,扣押了29名中国工人,理由是为了这些工人自身的安全.[ID:nCN1356596]
中国外交部发言人刘为民就此事答记者问时表示,中方敦促苏方在确保中方人员安全的前提下积极开展搜救.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯/林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。