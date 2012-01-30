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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 17:42 BJT

《外汇动态》欧元空头仓位创纪录,日圆净多头仓位下滑

0925GMT--对欧元区的担忧仍令欧元蒙受庞大压力.芝加哥国际货币市场(IMM)商品交易顾问(CTA)的数据显示,截至1月24日欧元空头仓位达到创纪录的171,347口,相比之下此前一周为160,030口.

日圆净多头仓位从58,862口降至44,367口.美元多仓净值升至200.9亿美元.(完)

--编译 田建华;审校 张明钧

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