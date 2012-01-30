《外汇动态》欧元/美元涨势降温,停止单挂在1.3100下方和1.3070美元

0907GMT--评级机构惠誉下调欧元区多个国家的主权信用评级,美国第四季国内生产总值(GDP)增幅逊於预期,以及就希腊民间债权人参与计划(PSI)尚未达成协议.上述事件不会支持上周引导外汇交易员的风险操作.欧元兑美元的涨势在1.3200上方降温.

短线交易员们依据更正面的技术前景做多.欧元区二线国家公债较德债的利差暗示压力上升.因为这些交易员进行短线操作,所以欧元兑美元多仓不太可能有大幅亏损的风险.

欧元兑美元的停止单挂在1.3100下方和1.3070.若欧元兑美元跌穿日线图上一目均衡云区底部(1.3163),应会令欧元进一步承压.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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