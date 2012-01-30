版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 18:08 BJT

〔表格〕欧元区1月经济景气指数续升至93.4,略低於市场预估

路透布鲁塞尔1月30日电---欧盟执委会周一公布欧元区12月经济景气调查报告:

* 1月经济景气指数升至93.4(预估为93.8),12月修正为92.8--欧盟执委会

* 1月工业景气指数为负7.2,12月为负7.2;1月服务业景气指数为负0.6,12月为负2.6

* 1月消费者信心指数为负20.7,12月为负21.3

* 1月消费者通胀预期指数为26.8,12月为29.2

* 1月企业景气指数为负0.21(路透预估为负0.21),12月修正为负0.32

以下为调查结果概要:

欧元区:

1月 12月 11月 10月

经济景气 93.4 92.8 93.5 94.4

-工业景气 -7.2 -7.2 -7.3 -6.6

-服务业景气 -0.6 -2.6 -2.0 -0.2

-消费者信心 -20.7 -21.3 -20.5 -20.1

-零售贸易景气 -15.5 -12.2 -11.2 -9.9

-建筑业景气 -28.3 -28.9 -26.0 -27.3

-企业景气 -0.21 -0.32 -0.42 -0.20 (完)

浏览欧元区数据相关新闻,请点选[ECI-EUROPE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 张明钧;审校 沈以文

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐