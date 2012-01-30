〔表格〕欧元区1月经济景气指数续升至93.4,略低於市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透布鲁塞尔1月30日电---欧盟执委会周一公布欧元区12月经济景气调查报告:
* 1月经济景气指数升至93.4(预估为93.8),12月修正为92.8--欧盟执委会
* 1月工业景气指数为负7.2,12月为负7.2;1月服务业景气指数为负0.6,12月为负2.6
* 1月消费者信心指数为负20.7,12月为负21.3
* 1月消费者通胀预期指数为26.8,12月为29.2
* 1月企业景气指数为负0.21(路透预估为负0.21),12月修正为负0.32
以下为调查结果概要:
欧元区:
1月 12月 11月 10月
经济景气 93.4 92.8 93.5 94.4
-工业景气 -7.2 -7.2 -7.3 -6.6
-服务业景气 -0.6 -2.6 -2.0 -0.2
-消费者信心 -20.7 -21.3 -20.5 -20.1
-零售贸易景气 -15.5 -12.2 -11.2 -9.9
-建筑业景气 -28.3 -28.9 -26.0 -27.3
-企业景气 -0.21 -0.32 -0.42 -0.20 (完)
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--编译 张明钧;审校 沈以文
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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