苏丹释放南苏丹油轮,但过境费纠纷仍存

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
(本文由路透中文网编译提供)
路透朱巴/迪拜1月30日电---苏丹释放了扣押的装载南苏丹原油的油轮，日前两国因出口过境费用陷入纷争。
苏丹石油部长Awad al-Jaz表示，释放油轮也是出於努力与南苏丹就过境费达成协议的部分考量，但迄今“我们还没有得到对方的积极响应。”
南苏丹抗议苏丹扣押油轮，完全关闭了石油产出，两国就达成协议的会谈也在周末破裂。
南苏丹石油和矿业部长Stephen Dhieu Dau在接受电话采访时表示：“被扣押的四艘油轮已於昨天下午5点获释。”
“这些油轮承载的石油发运给Vitol公司和中石化。”
他表示，已有350万桶石油获释，但苏丹现在应取消对其余540万桶石油的扣留。这也意味着两国纠纷远未解决。
Dau表示：“油轮还在等待。”“如果他们有谈判的诚意，他们应允许我们前往苏丹并解除对石油的扣留。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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