(重温稿)〔台湾货币市场〕短率小跌,年後通货回笼效应令资金稍松

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 年後通货回笼,资金偏多
* 短率小幅回跌
* 明日虽是月底但通货回笼料冲淡例行紧缩效应
记者 高洁如
路透台北1月30日电---台湾银行间短期利率周一小跌,受到年後通货回笼影响,午後市场资金偏多,短率稍有走滑.交易商认为,尽管明日是1月的最後一个交易日,但通货回笼的效应仍将持续,一般月底资金短缺、短率升高的情况可能会有所舒缓.
市场人士表示,今日上午因为银行仍在保守观望先前的负数,并等待库存现金回流的结果,因此一度呈现保守紧张.但这个情况没有持续太久,陆陆续续有银行释出资金,缓解市场资金需求.短率较封关前下跌至少1-2基点.
台湾金融市场因农历春节自1月21日起开始休市,今日(周一)恢复交易.
"今天没有之前那麽紧,票券商有打来,但听口气似乎也没有太缺钱."一公股银行人士称.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.400%,上日在0.410%;区间在0.299-0.74%,上日在0.305-0.780%.
2-7天拆款利率在0.392-0.76%.上次在1月18日时成交报0.305-0.780%.
据央行网站显示,封关前1月20日(周五)通货发行288.2亿台币,累计发行数1兆7,438亿台币.
**短票利率也走滑**
短票方面,交易商指出,本周的发票量在临周末会到达高位,周一、周二的量并不大,预计利率应能持稳.
他们也表示,今日台股大涨2%以上收市,并且有亮眼的成交量,或可观察证券商日後是否有较大的资金需求.
30天内短票利率今日银行间主要成交区间在0.85-0.86%,0.87%也有少量成交.上日在0.87-0.88%.大型银行今日并未开门买票.
今日央行存单到期金额2,578亿台币,发行2,033亿台币,发行余额减少545亿.[TW/MMTCN]
统计本周央行存单到期共1兆389.7亿台币,除周一之外,余日分别是周二1,149亿,周三是2,951.5亿,周四1,685.5亿,周五提存期最後一日2,025.7亿.该周并有约1,175亿台币公债本金到期及付息,与年後通货回笼的宽松因子.
拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为869亿台币,至1月29日累计超额准备为负149亿台币,加计前期1%的超额准备为734亿台币.
**RP利率仍在区间**
债市同业附买回(RP)利率周一持於区间.由於农历年後通货陆续回笼,市场资金相当充裕;惟时值月底例行赎回高峰,交易商调度较为保守.虽见高档利率向下修正,主要成交区间却未有太大变动.
资金调度人士指出,盘初即见投信等业者进场丢钱,加上年後银行体系资金宽松,使得场上找券需求增加,交易商议价空间加大;但正值月底资金需求高峰,银行也因旬底调整积数而操作保守,RP利率下档空间有限,整体而言,利率仍维持在区间波动.
"刚好碰上月底、旬底,这几天资金会比较纷乱,但不会是常态,"一位证券商交易人士表示.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
另外,周二有汇丰台湾金融债交割,金额60亿台币.交易商称,料对RP市场影响有限.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 林高丽
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