(重温稿)〔台湾货币市场〕短率小跌,年後通货回笼效应令资金稍松

* 年後通货回笼,资金偏多

* 短率小幅回跌

* 明日虽是月底但通货回笼料冲淡例行紧缩效应

记者 高洁如

路透台北1月30日电---台湾银行间短期利率周一小跌,受到年後通货回笼影响,午後市场资金偏多,短率稍有走滑.交易商认为,尽管明日是1月的最後一个交易日,但通货回笼的效应仍将持续,一般月底资金短缺、短率升高的情况可能会有所舒缓.

市场人士表示,今日上午因为银行仍在保守观望先前的负数,并等待库存现金回流的结果,因此一度呈现保守紧张.但这个情况没有持续太久,陆陆续续有银行释出资金,缓解市场资金需求.短率较封关前下跌至少1-2基点.

台湾金融市场因农历春节自1月21日起开始休市,今日(周一)恢复交易.

"今天没有之前那麽紧,票券商有打来,但听口气似乎也没有太缺钱."一公股银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.400%,上日在0.410%;区间在0.299-0.74%,上日在0.305-0.780%.

2-7天拆款利率在0.392-0.76%.上次在1月18日时成交报0.305-0.780%.

据央行网站显示,封关前1月20日(周五)通货发行288.2亿台币,累计发行数1兆7,438亿台币.

**短票利率也走滑**

短票方面,交易商指出,本周的发票量在临周末会到达高位,周一、周二的量并不大,预计利率应能持稳.

他们也表示,今日台股大涨2%以上收市,并且有亮眼的成交量,或可观察证券商日後是否有较大的资金需求.

30天内短票利率今日银行间主要成交区间在0.85-0.86%,0.87%也有少量成交.上日在0.87-0.88%.大型银行今日并未开门买票.

今日央行存单到期金额2,578亿台币,发行2,033亿台币,发行余额减少545亿.[TW/MMTCN]

统计本周央行存单到期共1兆389.7亿台币,除周一之外,余日分别是周二1,149亿,周三是2,951.5亿,周四1,685.5亿,周五提存期最後一日2,025.7亿.该周并有约1,175亿台币公债本金到期及付息,与年後通货回笼的宽松因子.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为869亿台币,至1月29日累计超额准备为负149亿台币,加计前期1%的超额准备为734亿台币.

**RP利率仍在区间**

债市同业附买回(RP)利率周一持於区间.由於农历年後通货陆续回笼,市场资金相当充裕;惟时值月底例行赎回高峰,交易商调度较为保守.虽见高档利率向下修正,主要成交区间却未有太大变动.

资金调度人士指出,盘初即见投信等业者进场丢钱,加上年後银行体系资金宽松,使得场上找券需求增加,交易商议价空间加大;但正值月底资金需求高峰,银行也因旬底调整积数而操作保守,RP利率下档空间有限,整体而言,利率仍维持在区间波动.

"刚好碰上月底、旬底,这几天资金会比较纷乱,但不会是常态,"一位证券商交易人士表示.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

另外,周二有汇丰台湾金融债交割,金额60亿台币.交易商称,料对RP市场影响有限.(完)