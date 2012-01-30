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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 18:19 BJT

〔中国新债〕广西玉柴集团周四将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透北京1月30日电---中国广西玉柴机器集团有限公司周一公告称,将於周四(2月2日)簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广西玉柴机器   10       5       12   2/2簿记建档    国开行       AA        2/3         2/6
 集团有限公司
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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